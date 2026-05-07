Starmer y otros políticos votan en comicios ingleses y autonómicos de Escocia y Gales

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Londres, 7 may (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, y varios políticos votaron este jueves en los comicios locales parciales que se celebran en Inglaterra y en las autonómicas en Escocia y Gales.

En una jornada electoral que transcurre con tranquilidad, el líder laborista acudió esta mañana a su centro de votación, en la capilla de Westminster, próxima a su residencia oficial del 10 de Downing Street, acompañado por su mujer, Victoria Starmer.

Con un claro semblante de preocupación, el jefe del Gobierno no respondió a las preguntas de los periodistas que le esperaban a la puerta de la capilla, donde permaneció apenas unos minutos.

Los sondeos sobre intención de voto auguran un revés electoral para el laborismo y un avance del populista de derechas Reform UK, de Nigel Farage, y de los Verdes, del izquierdista Zack Polanski.

Otro de los políticos que ha votado es el líder de los liberaldemócratas, Ed Davey, que depositó su papeleta en la iglesia metodista de Surbiton Hill, en el suroeste de Londres.

Al llegar al centro de votación, Davey admitió a los periodistas que espera un buen resultado para su formación.

Además de los comicios locales parciales en Inglaterra, donde están en juego 136 consistorios del total de 317 que tiene esta nación, también se celebran elecciones para renovar la composición de los parlamentos de Edimburgo (Escocia) y Cardiff (Gales).

Además de Starmer, la ministra principal de Gales, la laborista Eluned Morgan, depositó su voto en un colegio electoral de St. Davids, en Gales, mientras que el líder de los Verdes en Gales, Anthony Slaughter, votó en la Penarth (sur galés), acompañado por Polanski.

En Escocia, el ministro principal escocés, John Swinney, del Partido Nacional de Escocia (SNP), acudió a su colegio electoral en la localidad de Burrelton, este escocés, con su esposa, Elizabeth, mientras que el líder laborista en Escocia, Anas Sarwar, hizo lo mismo pero en Glasgow, al oeste de la región.

Los colegios electorales abrieron hoy a las 7:00 hora local (06:00 GMT) y cerrarán a las 22:00 (21:00 hora local).EFE

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