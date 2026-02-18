Starmer y Trump coinciden en que Irán nunca debe desarrollar armas nucleares

Londres, 18 feb (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, habló anoche con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ambos coincidieron en que Irán «nunca» debe desarrollar armas nucleares, informó este miércoles un portavoz de Downing Street.

En la conversación, ambos líderes abordaron las actuales negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania, la situación en la Franja de Gaza, la paz en Oriente Medio e Irán.

El primer ministro británico reiteró su condena a «los brutales ataques» del presidente ruso, Vladímir Putin, contra civiles inocentes en Ucrania y la necesidad de conseguir una «paz justa y duradera».

En cuanto a la situación en Gaza, Starmer «reflexionó sobre la situación actual en la región y la importancia de asegurar un mayor acceso a la ayuda humanitaria. Expresó su apoyo a la labor en curso para implementar el plan de paz liderado por Estados Unidos», añadió el portavoz.

«Ambos líderes confirmaron su compromiso conjunto de promover la estabilidad y la paz en Oriente Medio», indicó la fuente, e informó de que Starmer y Trump hablaron de las conversaciones que Estados Unidos e Irán mantienen en Ginebra sobre el programa nuclear iraní.

«Ambos coincidieron en que Irán nunca debe poder desarrollar un arma nuclear y reiteraron la necesidad de colaborar estrechamente entre aliados y socios para mejorar la seguridad regional», puntualizó el portavoz de la residencia oficial.

Irán y Estados Unidos mantuvieron ayer negociaciones en Ginebra, en las que no hablaron directamente, sino que se intercambiaron mensajes a través de Omán, como mediador, a fin de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. EFE

