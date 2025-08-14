Starmer y Zelenski se reunieron en Londres, pero no hicieron declaraciones a los medios

2 minutos

Londres, 14 ago (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió este jueves durante una hora con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pero los dos mandatarios no hicieron declaraciones a la salida de la residencia oficial de Downing Street (Londres).

Starmer despidió a Zelenski con un abrazo y lo acompañó hasta el vehículo que transportó al presidente ucraniano, en una clara señal de apoyo y unidad europea antes de la muy esperada reunión entre los presidentes de EE.UU. y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, en Alaska para abordar la guerra en Ucrania.

Los países europeos están pendientes del resultado del encuentro entre Trump y Putin este viernes en Alaska que ayude a poner fin a la guerra que empezó en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Durante una llamada ayer con el presidente estadounidense y sus aliados europeos, Starmer elogió a Trump por su labor para presentar una posibilidad «viable» de poner fin al conflicto armado en Ucrania.

«Esta reunión del viernes, a la que asistirá el presidente Trump, es de suma importancia. Como le he dicho personalmente al presidente Trump durante los más de tres años que lleva este conflicto, no hemos tenido ni la más remota posibilidad de una solución realmente viable, una forma viable de alcanzar un alto el fuego», dijo ayer el jefe del Gobierno británico.

«Y ahora tenemos esa oportunidad, gracias al trabajo que ha realizado el presidente», puntualizó Starmer en la reunión virtual con mandatarios de EE.UU., Ucrania, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia, la OTAN y la Unión Europea (UE). EEF

vg/cg

(vídeo)