Steinmeier alerta en el Congreso español de los extremismos que atacan pilares de Europa

Madrid, 26 nov (EFE).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, alertó este miércoles del peso que están ganando los movimientos extremistas y populistas, que ponen en cuestión el proyecto europeo y atacan sus pilares.

En su discurso en el Congreso de los Diputados de España, donde se encuentra en una visita de Estado, el presidente alemán indicó que las «tentaciones autoritarias» encuentran eco en muchos sectores de la población con falsas promesas, en especial entre los jóvenes, porque muchos de ellos, tanto en España como en Alemania, miran al futuro con preocupación.

Los cimientos de la democracia y libertad en Europa están siendo sacudidos también por la guerra de agresión contra Ucrania, que no solo se está defendiendo como país sino que también está luchando por la libertad de los europeos, añadió Steinmeier. EFE

