Steinmeier recibe al guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, un «valiente» contra la corrupción

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Berlín, 20 abr (EFE).- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibió este lunes al juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, recientemente galardonado con el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Alemana de Jueces (DRB) de 2026.

«Un juez valiente en la lucha contra la corrupción», describió Cerstin Gammelin, portavoz del presidente alemán, al magistrado guatemalteco en un mensaje en X en el que informó del encuentro entre Steinmeier y Gálvez.

«El presidente recibió hoy a Miguel Ángel Gálvez en Berlín. Por su compromiso contra la corrupción y la impunidad, Gálvez recibió la semana pasada el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Alemana de Jueces», escribió Gammelin.

El mensaje de la portavoz presidencial germana estuvo acompañado de una imagen que ilustraba el encuentro de ambos en el Palacio de Bellevue, la residencia oficial del jefe de Estado alemán en Berlín.

En el encuentro, en el que también participó la copresidenta de la asociación de magistrados germana, Andrea Titz, se produjo después de que el pasado miércoles se diera a conocer que Gálvez era el galardonado por la DRB.

Gálvez se encuentra exiliado desde 2022, después de haber sufrido una campaña de difamación y amenazas vinculadas a sus actividades como juez.

El magistrado impulsó iniciativas como aquella de 2015, cuando ordenó, en el llamado escándalo de La Línea, la detención del entonces presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti en el marco de unas investigaciones por corrupción y abuso de poder.

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