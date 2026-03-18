Steinmeier viaja a México, principal socio comercial de Alemania en América Latina

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Berlín, 18 mar (EFE).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, viajará este jueves a México, donde se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y participará junto a ella en un encuentro con una delegación de empresas del país germano, que tiene en el Estado norteamericano a su principal socio comercial en América Latina.

Antes de ser recibido por Sheinbaum, Steinmeier mantendrá una conversación con expertos sobre cuestiones geopolíticas, de acuerdo con su agenda oficial.

Tras el encuentro con la delegación comercial, está previsto que ambos comparezcan ante la prensa.

Se trata del segundo viaje de Steinmeier a ese país, destacó su oficina, que resaltó las buenas relaciones económicas y el hecho de que numerosas empresas alemanas exportan a México o invierten allí.

El presidente alemán completa con la visita al país norteamericano una gira que lo ha llevado también a Guatemala y Panamá.

Según datos de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, México ha recibido en el último cuarto de siglo más de 45.000 millones de dólares (39.100 millones de euros) en inversiones, lo que lo sitúa a la cabeza de América Latina.

En el país norteamericano, primer socio comercial de Alemania en América Latina, operan 2.100 empresas con capital alemán, que emplean a 300.000 personas. Las mayores son ZF, Continental, Bosch, Volkswagen y Leoni.

De acuerdo a datos de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, en 2024 Alemania exportó a México mercancías por valor de 17.500 millones de euros, mientras que recorrieron el camino inverso bienes por valor de 9.700 millones de euros.

A nivel global, según esta misma institución, México es el vigésimo cuarto socio comercial de Alemania, por delante de países como Taiwán, Brasil y Canadá.EFE

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