Stellantis amplía sus colaboraciones tecnológicas con Wayve, Qualcomm y Applied Intuition

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París, 21 may (EFE).- El fabricante automovilístico Stellantis anunció este jueves una ampliación de sus colaboraciones con Wayve, Qualcomm y Applied Intuition para la aplicación de las tecnologías de estas tres empresas a sus vehículos, coincidiendo con la presentación de su plan estratégico hasta 2030.

En el caso de la primera, el acuerdo prevé la integración del sistema Wayve AI Driver con dispositivos de ayuda a la conducción a la nueva plataforma STLA AutoDrive de Stellantis como base flexible para evolucionar progresivamente hacia niveles de automatización más avanzados, indicó el constructor automovilístico en un comunicado.

El objetivo inicial es proponer una conducción automatizada supervisada con manos libres tanto en autopista como en un entorno urbano, con la idea de evolucionar hacia funcionalidades más avanzadas conforme lo permita la reglamentación y en función también de la demanda de los clientes, señaló Stellantis.

Con Qualcomm Technologies, el nuevo pacto es una extensión de su cooperación tecnológica plurianual para que los vehículos de nueva generación de Stellantis incorporen los sistemas Snapdragon para mejorar los resultados del puesto de conducción, la conectividad y los sistemas avanzados de ayuda a la conducción.

El acuerdo incluye la plataforma de Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS) Snapdragon Ride Pilot de Qualcomm, un sistema evolutivo que cubre funciones de seguridad activa hasta la conducción autónoma con manos libres.

En cuanto al acuerdo con Applied Intuition, el objetivo es mejorar la experiencia digital en los vehículos de Stellantis. EFE

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