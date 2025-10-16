Stellantis ha asegurado a Canadá que mantendrá su producción en el país, según Mark Carney

Toronto (Canadá), 16 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, reveló este jueves que Stellantis le aseguró que mantendrá su producción en Canadá, a pesar de su decisión de trasladar la fabricación de un modelo a EE.UU., y anunció que no piensa tomar represalias contra Washington por sus nuevos aranceles.

En una rueda de prensa en Toronto, Carney declaró que el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, le aseguró que el fabricante de automóviles está buscando un nuevo modelo para producir en la planta que tiene en la localidad canadiense de Brampton.

Filosa habría añadido que la decisión final dependerá del resultado de las negociaciones comerciales entre Canadá y EE.UU.

El martes, Stellantis anunció que invertirá 13.000 millones de dólares para incrementar su producción en Estados Unidos. El plan incluye el traslado a Illinois de la producción del Jeep Compass, que actualmente se fabrica en México pero que en 2027 tenía que montarse en Canadá.

La decisión ha provocado protestas en Canadá y confirma los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, de arrebatar a sus dos socios norteamericanos la producción de automóviles.

Carney también rechazó este jueves la petición de numerosos sectores del país de imponer aranceles de represalia a EE.UU. en respuesta a los nuevos gravámenes que ha impuesto a las importaciones canadienses.

El primer ministro justificó su decisión porque los dos países están negociando en estos momentos sobre los aranceles en sectores como la energía, el acero y el aluminio.

«Hay ocasiones en las que hay que responder y ocasiones para hablar. Y ahora, es el momento de conversaciones», aseveró. EFE

