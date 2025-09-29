Stellantis nombra al brasileño Joao Laranjo nuevo director financiero

El fabricante de automóviles Stellantis, que posee las marcas Peugeot, Fiat y Jeep, nombró este lunes al brasileño Joao Laranjo como director financiero, tras la salida del estadounidense Doug Ostermann.

Laranjo era desde principios de 2025 el director financiero de Stellantis en Norteamérica, tras ser nombrado por el nuevo director general del cuarto mayor fabricante mundial de autos, el italiano Antonio Filosa.

Este puesto ya lo había ocupado entre 2017 y 2024 bajo la dirección del exdirector Carlos Tavares, y después trabajó durante nueve meses como ejecutivo del fabricante de neumáticos Goodyear.

«Tras trabajar estrechamente con Joao durante 15 años y presenciar su ascenso, siempre me ha impresionado su agudo sentido de las finanzas» y «su mentalidad orientada a los resultados», comentó Filosa en un comunicado.

Ostermann, quien ejerció como director financiero de Stellantis durante casi un año, renunció «por motivos personales», precisó el grupo.

Stellantis también confirmó el lunes que prevé un crecimiento de sus márgenes y sus ventas en el segundo semestre, después de haber sufrido una pérdida neta de 2.300 millones de euros (2.700 millones de dólares) en el primer semestre.

El grupo franco-italo-estadounidense se prepara para detener temporalmente varias de sus fábricas en Europa. Una decisión justificada por un «mercado difícil» en este continente.

El fabricante proyectó en julio que los nuevos aranceles implementados por Donald Trump podrían costar alrededor de 1.500 millones de euros (1.760 millones de dólares) en un año al grupo, que produce en México cerca de una cuarta parte de sus automóviles vendidos en Estados Unidos.

