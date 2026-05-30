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Sterling, detenido como sospechoso de conducir bajo los efectos de drogas

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Londres, 30 may (EFE).- El inglés Raheem Sterling, jugador del Feyenoord, ha sido detenido por supuestamente conducir bajo los efectos de drogas, conducción temeraria, posesión de drogas y por no someterse a la prueba correspondiente para determinar su estado.

El jugador de 31 años fue detenido este jueves en Hampshire, al sur de Inglaterra, una vez acabada la temporada en Holanda, donde firmó por el Feyenoord en febrero hasta final de esta temporada.

La policía de Hampshire confirmó que el Lamborghini del jugador colisionó contra las vallas de los márgenes de la carretera y que no hubo heridos ni otros vehículos involucrados.

«El conductor, un hombre de 31 años de Berkshire, ha sido detenido como sospechoso de conducir habiendo tomado drogas, posesión de drogas de clase C y por no poder someterse a una prueba», añadió la policía.

Sterling ha salido en libertad bajo fianza mientras la investigación continúa.

El exinternacional inglés terminó su contrato con el Chelsea a principios de año y firmó como agente libre por el Feyenoord, con el que ha jugado ocho partidos desde entonces. EFE

msg/jfu

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