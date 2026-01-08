Stiell (ONU):Retirada de EE.UU. de la Convención sobre Cambio Climático es autogol colosal

Redacción Medioambiente, 8 ene (EFE).- El secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, ha tildado la retirada de EE.UU. de esa entidad, entre otras, de «autogol colosal» que dejará al país «menos seguro y menos próspero».

En una declaración difundida este jueves, Stiell se ha referido a la orden ejecutiva firmada ayer por el presidente norteamericano, Donald Trump, para retirar a ese país de 66 organizaciones internacionales y dejar de suscribir distintos tratados internacionales contrarios, según él, a los intereses nacionales.

Ello incluye la salida de 31 entidades de la Organización de Naciones Unidas, como la citada Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Stiell ha recordado que «Estados Unidos jugó un papel decisivo en la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, porque ambos favorecen enteramente sus intereses nacionales».

«Mientras todas las demás naciones avanzan juntas, este último retroceso en el liderazgo global, la cooperación climática y la ciencia solo puede perjudicar la economía, el empleo y el nivel de vida de Estados Unidos, a medida que los incendios forestales, las inundaciones, las megatormentas y las sequías empeoran rápidamente»; ha lamentado.

Según el secretario ejecutivo, la orden de Trump «es un autogol colosal que dejará a Estados Unidos menos seguro y menos próspero».

Esto significará «energía, alimentos, transporte y seguros menos asequibles para los hogares y las empresas estadounidenses, a medida que las energías renovables se vuelven cada vez más baratas que los combustibles fósiles».

Pero también implicará, ha agregado, que «los desastres provocados por el clima golpean más duramente los cultivos, las empresas y la infraestructura estadounidenses cada año, y la volatilidad del petróleo, el carbón y el gas impulsa más conflictos, inestabilidad regional y migración forzada».

En su declaración, Stiell ha señalado que la retirada estadounidense significará además «menos empleos en la industria manufacturera estadounidense, mientras que todas las demás economías importantes incrementan sus inversiones en energía limpia, impulsando el crecimiento económico y la seguridad energética, e impulsando a las energías renovables superando al carbón como la principal fuente de energía del mundo el año pasado».

Esta es una razón «clave» por la que 194 países afirmaron al unísono en la pasada COP30 en Brasil que «la transición global es irreversible, que el Acuerdo de París está funcionando y que se comprometieron a impulsarlo juntos», ha subrayado.

Al tiempo que ha asegurado que «ONU Cambio Climático seguirá trabajando incansablemente para ayudar a todos los pueblos del mundo a compartir los enormes beneficios de la cooperación climática en el marco de la Convención y el Acuerdo de París»; las puertas «permanecen abiertas para que Estados Unidos vuelva a entrar en el futuro, como lo ha hecho en el pasado con el Acuerdo de París», ha concluido. EFE

