Stillz estrena en el Festival Internacional de Cine de Toronto ‘Barrio triste’

2 minutos

Toronto (Canadá), 10 sep (EFE).- La película ‘Barrio triste’, dirigida por el estadounidense-colombiano Stillz, autor de varios de los videos musicales de Bad Bunny, realizó su estreno norteamericano este miércoles en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

El film, que había sido presentado con anterioridad en el Festival de Venecia a principios de septiembre, está producido por Harmony Korine e incorpora música de la venezolana Arca.

En su primer largometraje, Stillz presenta un recorrido por un violento suburbio de Medellín en el que unos reporteros son asaltados cuando visitan el lugar atraídos por las declaraciones de los vecinos que aseguran ver cada noche luces en el cielo.

La violencia fue el tema dominante en otro de los filmes presentados este miércoles en el TIFF, que se inició el 4 de septiembre y concluirá el domingo, con el estreno del polémico documental ‘The Road Between Us: The Ultimate Rescue’, del director canadiense Barry Avrich.

El film se centra en la figura de un general retirado de las fuerzas armadas israelíes, Noam Tibon, que intenta rescatar a su familia durante el ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1.200 muertos en las comunidades fronterizas y 251 personas secuestradas.

Mientras el film era aplaudido por el público que asistió a la proyección, en el exterior decenas de personas se manifestaron para denunciar «el genocidio» que Israel está cometiendo en la Franja de Gaza mientras en las proximidades otros contramanifestantes ondeaban banderas israelíes.

La presencia del documental, que no ha tenido pases para la prensa o la industria como es habitual en TIFF, ha sido polémica porque inicialmente la organización de la muestra había cancelado su proyección.

En un primer momento, TIFF decidió cancelar la proyección del documental por problemas con la propiedad intelectual de algunas de las imágenes. Pero tras una campaña de protestas de organizaciones judías, la organización del festival anunció que había llegado a un acuerdo con Avrich para su proyección.

Este miércoles también se supo que James McAvoy había sido golpeado por un individuo en un bar de Toronto en el que se encontraba el actor británico de filmes como ‘X-Men: First Generation’ (2011) o ‘Split’ (2016).

Al parecer, McAvoy fue golpeado de forma inesperada y sin que mediase provocación cuando abandonaba un bar en las cercanías de la sede de TIFF. McAvoy se encontraba en Toronto para asistir al estreno mundial de su primer film como director, ‘California Schemin». EFE

jcr/sbb