Store subraya necesidad de mejorar la capacidad de detección de drones de actores externos

Copenhague, 2 oct (EFE).- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, subrayó este jueves la necesidad de mejorar la capacidad de detección de drones ante la «incertidumbre híbrida» que están generando estos vehículos aéreo no tripulados en Europa.

«Este fenómeno de los drones que vuelan en nuestros cielos debe tratarse con más equipos para detectarlos y, posiblemente, derribarlos; y tenemos que trabajar tanto en la capacidad como en la metodología», dijo a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que reunirá este jueves a unos 47 líderes de la Unión Europea (UE) y de otros países europeos.

Destacó el papel que están desempeñando los drones en la guerra en Ucrania y la «incertidumbre híbrida» que están creando en países de toda Europa.

Agregó que los países nórdicos y naciones del resto de Europa están colaborando para comprender mejor la amenaza que suponen los drones y apuntó que muchos habitantes tiene este tipo de aparatos para uso privado, lo que «se suma al reto que pueden suponer los actores externos» que crean la mencionada incertidumbre, afirmó sin mencionar a Rusia.

Støre señaló que, a pesar de que no es miembro de la Unión Europea (UE), Noruega sí es parte de Europa y en cuestiones de defensa y seguridad existe una cooperación muy estrecha.

En este sentido, el primer ministro garantizó que Noruega participará de este refuerzo de la cooperación «contra la actividad no deseada de los drones».

«Deberíamos aprovechar el hecho de ser países democráticos. Podemos hacerlo en la OTAN, podemos hacerlo en el ámbito europeo y sin duda lo discutiremos hoy», dijo.

Hace algo más de una semana, los aeropuertos de Kastrup (Copenhague) y de Gardermoen (Oslo) permanecieron cerrados al tráfico durante varias horas por el sobrevuelo de drones, que Noruega no ha atribuido, a diferencia de Dinamarca, a la amenaza rusa. EFE

