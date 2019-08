Street Parade atrai milhões para as ruas de Zurique

Cientos de miles de personas bailando en plena calle 09 de agosto de 2019 - 11:51 La Street Parade de Zúrich, que se celebra este fin de semana, es uno de los desfiles de música house y techno más populares en Europa. Cada año atrae a cientos de miles de personas que siguen las carrozas, las denominadas lovemoviles, alrededor del lago de Zúrich bailando al ritmo de la música. La Street Parade es uno de los eventos más multitudinarios de la agenda cultural en Suiza. Muchos residentes de Zúrich detestan el desfile porque se sienten invadidos en su ciudad. La Street Parade se celebra desde 1992 y es un desfile para promover el amor, la paz, la libertad y la tolerancia. En la primera edición había 2 000 personas bailando alrededor de dos carrozas del amor. Hoy en día, se ha convertido en la mayor fiesta techno del mundo. El año pasado, el desfile congregó a más de un millón de personas. Este fin de semana se prevén más de 100 trenes nocturnos y trenes extra para el evento. Habrá servicio de tranvías y autobuses hasta las 4 de la madrugada del domingo.