The Swiss voice in the world since 1935

Stubb afirma que Rusia no busca la paz, sino una escalada del conflicto de Ucrania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Helsinki, 10 sep (EFE).- El presidente finlandés, Alexander Stubb, calificó este miércoles de «inaceptable» la violación rusa del espacio aéreo de Polonia y aseguró que Moscú, en lugar de la paz, busca una escalada del conflicto de Ucrania.

«La incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco pone de relieve la gravedad de la situación en materia de seguridad y es inaceptable. Es una consecuencia directa de la guerra de agresión ilegal de Rusia en Ucrania y del aumento de los ataques con sistemas no tripulados en los últimos meses», afirmó Stubb en la red social X.

«En lugar de la paz, Rusia busca una escalada. Debemos seguir apoyando a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia y su economía de guerra», añadió.

El presidente finlandés, quien el martes se reunió en Helsinki con el presidente polaco, Karol Nawrocki, aseguró que Rusia es responsable de esta situación y ofreció a Polonia el apoyo de su país.

Asimismo, señaló que Finlandia analizará la situación «con nuestros amigos polacos y con todos nuestros aliados y socios».

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, contactó esta mañana con su homólogo polaco, Donald Tusk, y le ofreció «todo el apoyo de Finlandia», según dijo en su cuenta de X.

Las Fuerzas Armadas polacas informaron esta madrugada de que varios drones rusos habían entrado en el espacio aéreo polaco durante un ataque ruso a Ucrania, obligando a sus defensas a neutralizar algunos de ellos. EFE

jg/egw/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR