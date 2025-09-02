Stubb cree que Rusia hace todo lo posible para evitar una reunión entre Putin y Zelenski

Helsinki, 2 sep (EFE).- El presidente finlandés, Alexander Stubb, aseguró este martes que Rusia está haciendo todo lo posible para evitar una reunión bilateral entre el líder ruso, Vladímir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, por lo que en estos momentos lo mejor es centrarse en intentar llegar a un acuerdo sobre las garantías de seguridad para Ucrania.

«Me parece que Rusia está haciendo todo lo que está a su alcance para evitar una reunión bilateral entre el presidente Zelenski y el presidente Putin. Por lo tanto, creo que ahora mismo lo más sensato para nosotros es centrarnos en los acuerdos de seguridad», dijo Stubb en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.

Stubb, quien la semana pasada mantuvo dos conversaciones teléfonicas con Zelenski y una con el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo también que ve «muy poco probable» que Rusia acceda a celebrar una reunión trilateral entre Putin, Zelenski y Trump.

«Trump está trabajando por la paz, pero como todos podemos ver, el presidente Putin está poniendo a prueba la paciencia de todos», afirmó Stubb.

El presidente finlandés señaló también que no es muy optimista respecto a la posibilidad de lograr un alto el fuego o de llegar a un acuerdo con Rusia sobre el marco para las negociaciones de paz en un futuro próximo, y aseguró que «solo hay una razón para ello: Putin».

No obstante, Stubb apuntó a que se están produciendo avances en cuanto a las garantías de seguridad para Ucrania, aunque puntualizó que éstas no podrán implementarse hasta que exista un acuerdo de paz.

«Tenemos que coordinar las garantías de seguridad con Estados Unidos. Nos estamos centrando en estas cuestiones con nuestros jefes de Defensa, que están elaborando los planes concretos de cómo podría ser este tipo de operación», afirmó.

El presidente finlandés tiene previsto reunirse este miércoles en Copenhague con los líderes de los países nórdicos y bálticos -el llamado NB8- y viajará posteriormente a París para participar el jueves en persona en la reunión de la «coalición de voluntarios» organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Está previsto que Zelenski asista personalmente a ambas reuniones, cuyo principal objetivo es conversar sobre las garantías de seguridad para Ucrania y estudiar una posible respuesta al incumplimiento por parte de Putin de su compromiso de reunirse con el presidente ucraniano, asumido ante Trump. EFE

