Stubb destaca la unidad de Trump, Zelenski y los líderes europeos sobre la paz en Ucrania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Helsinki, 13 ago (EFE).- El presidente finlandés, Alexander Stubb, calificó de «excelente» el encuentro virtual mantenido este miércoles entre varios líderes europeos y los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski, y destacó que existe una unidad entre todos ellos respecto a la paz en Ucrania.

«Estamos de acuerdo y unidos. Trabajamos juntos por un alto el fuego y una paz duradera. Estamos al lado de Ucrania en cada paso del camino», afirmó Stubb en su cuenta de la red social X tras participar en la videoconferencia.

«Los próximos días y semanas pueden ser decisivos», añadió el presidente finlandés en referencia a la reunión que mantendrá el viernes Trump con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska (EE.UU).

Además de Stubb y Zelenski, en la reunión virtual con Trump participaron los líderes de Francia, Italia, Reino Unido y Polonia, así como la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Al término de esta reunión se celebró otra videoconferencia con los líderes de los países de la llamada ‘coalición de voluntarios’, que son todos los Estados que han manifestado su disposición a apoyar una paz con garantías de seguridad para Ucrania, en la que participó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. EFE

