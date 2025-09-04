Stubb dice que Europa y Trump están de acuerdo en aumentar la presión contra Rusia

2 minutos

París, 4 sep (EFE).- El presidente finlandés, Alexander Stubb, aseguró este jueves en París, al término de su reunión con los líderes de la llamada Coalición de Voluntarios, que Europa y el mandatario estadounidense, Donald Trump, están de acuerdo en aumentar la presión contra el presidente ruso, Vladímir Putin, para que acepte negociar un acuerdo de paz con Ucrania.

«La fecha límite que puso el presidente Trump a Putin expiró el lunes y es evidente que Rusia no da ninguna señal de querer la paz. Tanto en esta reunión de la Coalición de Voluntarios como en la conversación telefónica de hoy con Trump hemos estado de acuerdo en que es el momento de aumentar la presión para llevar a Putin a la mesa de negociaciones», dijo Stubb a la prensa finlandesa.

Según el presidente finlandés, Europa está de acuerdo con Trump en que, para detener la maquinaria militar rusa, es necesario suspender las compras de petróleo y gas a Rusia, incluyendo a los dos únicos países de la Unión Europea (UE) -Hungría y Eslovaquia- que siguen comprando petróleo ruso.

«Estamos de acuerdo con Trump en que, si queremos detener la maquinaria bélica de Rusia, debemos dejar de comprar petróleo a Rusia y también aumentar la presión sobre China», dijo Stubb.

Asimismo, señaló que la reunión de París y la conversación telefónica con Trump fueron «muy provechosas», ya que Europa y EE.UU. alcanzaron un consenso sobre tres cuestiones: ofrecer garantías de seguridad para Ucrania, aumentar la presión a Rusia mediante más sanciones y forzar a Putin a negociar la paz con Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Respecto a las garantías de seguridad para Ucrania, a las que se han comprometido ya 26 Estados, Stubb dijo que su país participará en ellas «de una manera u otra», aunque el Gobierno no ha tomado todavía ninguna decisión, pero descartó el envío de tropas finlandesas al frente.

El presidente finlandés viajó a París en el mismo avión que Zelenski, después de que ambos participaran el miércoles en Copenhague en una reunión de líderes de los ocho países nórdicos y bálticos (NB8) sobre Ucrania. EFE

