Stubb dice que hay que tener fe en que Ucrania ganará la guerra contra Rusia

Davos (Suiza)/Helsinki, 22 ene (EFE).- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, afirmó este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos que no hay que creer la narrativa rusa de que Moscú está venciendo a Ucrania y aseguró que «hay que tener fe, porque Ucrania va a ganar esta guerra».

«Parece haber una narrativa rusa de que Ucrania está perdiendo esta guerra y simplemente no me la creo. Tenemos suficiente información e inteligencia para respaldar esto», dijo Stubb en un debate sobre el reajuste del nuevo orden mundial.

El presidente finlandés afirmó que Moscú ha fracasado a la hora de conseguir los objetivos estratégicos que perseguía el presidente ruso, Vladímir Putin, cuando lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, un conflicto que ha tenido un alto coste para Rusia, incluidas importantes bajas militares.

«Su primer objetivo era apoderarse de Ucrania y convertirla en parte de Rusia. Pues bien, Ucrania se convertirá en miembro de la Unión Europea (UE)», dijo.

El segundo objetivo, según Stubb, era impedir la expansión de la OTAN, pero la invasión de Ucrania provocó que Finlandia y Suecia abandonaran su tradicional neutralidad militar para ingresar en la Alianza, lo que duplicó la frontera entre Rusia y la OTAN.

En tercer lugar, señaló que Putin pretendía evitar la remilitarización de Europa, pero la guerra ha llevado a que los países de la UE -la mayoría de ellos miembros de la OTAN- se hayan comprometido a aumentar su gasto militar hasta alcanzar el 5 % de su Producto Interior Bruto (PIB).

A estos fracasos añadió la importante pérdida de influencia en otras zonas del mundo, entre las que mencionó Irán, Siria y Venezuela.

«Lo que Estados Unidos fue capaz de hacer en Venezuela en una operación de doce horas es lo que el ejército ruso quiso hacer en Ucrania, con un fracaso total. Así que no se crean esa narrativa de que Rusia de alguna manera está ganando esta guerra», afirmó.

Según Stubb, en los últimos dos años Rusia solo ha conquistado un 1 % del territorio ucraniano a costa de sufrir un elevado número de bajas, con 34.000 soldados rusos muertos solo en diciembre pasado, y su economía se ha desplomado.

«La gente dice que Rusia quiere continuar la guerra porque quiere más territorio. Eso es una tontería. Rusia tiene que continuarla porque esta guerra es demasiado grande para que Putin fracase», dijo.

Por ello, subrayó que es necesario seguir apoyando a Ucrania y mantener la presión sobre Rusia para obligar a Moscú a negociar la paz, ya que «Putin no puede permitirse perder esta guerra y eso es lo que me preocupa».

No obstante, afirmó sentirse «cautelosamente optimista» sobre el fin de la guerra debido a la sintonía existente entre Europa, Ucrania y Estados Unidos para forzar a Putin a sentarse en la mesa de negociaciones. EFE

