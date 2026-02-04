Stubb dice que la política exterior de EE.UU. contradice los valores europeos

2 minutos

Helsinki, 4 feb (EFE).- El presidente finlandés, Alexander Stubb, afirmó este miércoles en Helsinki que los países de la Unión Europea (UE) deben reconocer que Estados Unidos está cambiando y aseguró que la nueva política exterior de Washington contradice los valores europeos.

«Estados Unidos es un aliado importante para nosotros. Al mismo tiempo, debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que Estados Unidos está cambiando, al igual que la actitud del país hacia sus aliados y su forma de actuar en política exterior», dijo Stubb en un discurso en el Parlamento finlandés.

Según el presidente finlandés, EE.UU. opera cada vez más al margen de las instituciones internacionales y ha relegado a Europa en su lista de prioridades a la tercera posición, por detrás del hemisferio occidental y la región de Asia y Pacífico.

«La política exterior de la actual administración estadounidense se basa en una ideología que contradice nuestros propios valores, por ejemplo al socavar el orden internacional actual», dijo Stubb en un discurso en el Parlamento finlandés.

Aunque no mencionó por su nombre al presidente estadounidense, Donald Trump, Stubb señaló que la UE ha presenciado estos cambios «de primera mano durante el último año», que se han hecho patentes en la postura de EE.UU. sobre la guerra de Ucrania, Groenlandia y Venezuela.

Pese a ello, destacó que la UE sigue manteniendo una sólida relación bilateral con Washington que le permite tratar asuntos directamente y colaborar en áreas como la defensa, la OTAN y la industria marítima.

Al mismo tiempo, hay cuestiones en las que Europa discrepa abiertamente con Estados Unidos, entre ellas el cambio climático o la actitud hacia las instituciones y normas internacionales.

A su juicio, la política mundial atraviesa un período de transición hacia un nuevo orden global cada vez más definido por el uso del poder y la fuerza, con tres grandes factores que afectan a la seguridad europea: la invasión rusa de Ucrania, el surgimiento de China como gran potencia y la nueva doctrina de política exterior y de seguridad estadounidense.

«En medio de esta transformación, Europa está emergiendo como un actor cada vez más independiente. Está asumiendo más responsabilidad por su seguridad, está fortaleciendo su defensa y está construyendo la red de libre comercio más extensa del mundo», señaló. EFE

