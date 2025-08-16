Stubb resalta importancia de garantías para Ucrania tras reunión Trump-Putin en Alaska

Berlín, 16 ago (EFE).- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, resaltó la importancia de que Ucrania reciba garantías de seguridad creíbles como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra, tras ser informado por el líder estadounidense, Donald Trump, del resultado de su encuentro el viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

En un mensaje en X, Stubb agradeció a Trump que compartiese con él y con otros jefes de Estado y de Gobierno europeos sus impresiones sobre la reunión con Putin, que se cerró sin un pacto para un alto el fuego en Ucrania.

«Unas garantías de seguridad fuertes y creíbles para Ucrania son un elemento crucial para una paz sostenible», enfatizó el presidente finlandés.

Stubb agregó que, tras la llamada con Trump, se celebró una segunda ronda de debate a nivel de líderes europeos. «Estamos trabajando con (el presidente ucraniano) Volodímir Zelenski, los aliados europeos y EE. UU. para alcanzar una paz justa y duradera», remachó.

Zelenski anunció este sábado tras hablar con Trump que el próximo lunes viajará a Washington para reunirse con él, a invitación del norteamericano, para abordar «todos los detalles» sobre cómo poner fin a la guerra.

También manifestó su respaldo a la propuesta de Trump de que se celebre una cumbre trilateral con Putin y reiteró su disposición a realizar el «máximo esfuerzo» para poner fin al conflicto de forma diplomática. EFE

cph/alf