Studio Ghibli agradece al pueblo español «su constante apoyo y cariño» hacia sus películas

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Oviedo (España), 19 may (EFE).- La productora de animación japonesa Studio Ghibli, galardonada hace dos semanas con el Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2026 de España, expresó su «más profundo agradecimiento al pueblo de España por su constante cariño y apoyo» hacia sus películas.

En unas declaraciones difundidas este martes por la Fundación Princesa de Asturias, el equipo que forma Studio Ghibli dijo sentirse «profundamente honrado» por recibir este prestigioso premio, algo que les supone «un privilegio inolvidable».

Creada en 1985 por el ilustrador y dibujante Hayao Miyazaki y el creador de ‘Heidi’ Isao Takahata, y Toshio Suzuki, Studio Ghili ha explicado que a lo largo de estos años siempre ha intentado reflexionar «sobre lo que la gente ve y siente en su vida diaria».

«Con nuestro trabajo queremos capturar los momentos cotidianos, desde las pequeñas alegrías y tristezas hasta el aroma del viento y el juego de luces. Nos sentimos profundamente conmovidos por este reconocimiento a nuestros continuos esfuerzos», expresaron los responsables de la productora, que esperan «con ilusión» el momento de encontrarse con la Familia Real en Oviedo, donde recogerán el galardón el próximo mes de octubre.

El jurado que le concedió el premio resaltó que Studio Ghibli, creadora de títulos como ‘El viaje de Chihiro’ (‘Spirited Away’, 2001) o ‘Mi vecino Totoro’ (‘My Neighbor Totoro’, 2009), «ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas» como «la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza».

«Sus películas trascienden generaciones y fronteras, y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medio ambiente», recogió el acta del galardón.

La portavoz del estudio cofundado por Miyazaki, de 85 años y reacio a eventos y viajes internacionales, dijo, después de anunciarse el premio, que aún no podían entrar en detalles sobre el galardón porque habían recibido la noticia hace poco y seguían averiguando los detalles. EFE

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