Este contenido fue publicado el 19 de abril de 2018 20:00 19 de abril de 2018 - 20:00

Florian Baier (izq), Erwin Sperisen y Giorgio Campá (derecha) en la entrada del Palacio de Justicia donde tiene lugar el tercer proceso por asesinato en contra del exjefe policial guatemalteco. (© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI)

El abogado del otrora dirigente policial, Florian Baier dijo que ningún testigo nuevo se presentó en audición en este juicio que debía traer pruebas para sostener la teoría de la implicación de Sperisen en los asesinatos de los que se le acusa ser responsable.

El defensor Giorgio Campá reclamó que no se trata de culpabilizar por lógica a su cliente. Cuestionó una vez más la integridad de las pruebas con las que se argumenta la culpabilidad del otrora director policial en la muerte de siete reos en el penitenciario Pavón, en las afueras de la capital guatemalteca.



El jurista afirmó que “los indicios retenidos por el Tribunal Federal no son suficientes para fundar un veredicto de culpabilidad en contra de Sperisen. Dicho de otro modo, la sola posibilidad para la corte de construir un nuevo argumento para inculparlo es presentar elementos, pruebas y testimonios nuevos”.

1 tuit La défense de #Sperisen a demandé l’acquittement de son client: pic.twitter.com/LfGGjPLeUL — Patricia Islas (@PatiIslas) 19 de abril de 2018

Breve, un “veredicto de culpabilidad es insostenible”, reiteró Campá, que califica de mentirosos a todos los testigos que señalaron a Sperisen como culpable de la muerte de 7 reos en el penitenciario de Pavón, cercano a la capital guatemalteca y por lo que se le enjuicia en GinebraEnlace externo.

Yves Bertossa replicó entonces que la defensa jamás intentó ni evocar ni explicar los hechos que demuestran la presencia de su cliente en las reuniones cruciales antes y durante la escena de los crímenes. El procurador, por las ejecuciones extrajudiciales de 7 reos en Pavón exige cadena perpetua por asesinato, o una pena de 15 años de prisión si la corte solo retuviese su complicidad en el caso.

Erwin Sperisen decidió, al final, hacer uso de su derecho a tomar la palabra:

“No es fácil estar aquí. Escuchar todas las cosas que dicen para acusarme. Fue difícil estar cinco años en una celda de 10 metros cuadrados, a diferencia de la cárcel de Pavón (…) Durante todo este tiempo pude reflexionar lo que pude hacer mejor… Nunca maté a nadie ni di una orden para hacerlo, ni planifiqué un plan B. Jamás. Si existió un plan así, no se me informó al respecto en ese tiempo. El procurador no puede dirigir la política de otro Estado desde su pequeña oficina. Ni pretender dictar como debí actuar, sin conocer la realidad local. Hacíamos lo que podíamos con los recursos a disposición. Pido públicamente su dimisión por haber fracasado en su tarea de buscar la verdad. Solo recibió papeles que le enviaron. Jamás hizo una investigación en el lugar. El procurador hizo publicidad para sus amigos y la asociación de su padre. No es correcto”.

Sperisen hizo alusión a la ong Trial Enlace externoy un recurso que presentó al respecto ya fue rechazado por el Tribunal FederalEnlace externo. Bernard Bertossa, padre del fiscal Yves Bertossa, otrora procurador general del cantón de Ginebra, en sus esfuerzos por combatir la criminalidad internacional, ha apoyado el movimiento de juristas suizos Trial, para abrir camino a la lucha contra genocidios, crímenes de guerra, contra la humanidad y tortura.

El viernes 27 de abril se espera el fallo de la justicia ginebrina. La corte ha citado a la 1:30 p.m. (hora en Suiza)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes