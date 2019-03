El consumo per cápita fue de 21,73 kilos, lo que supone un ligero aumento (+1,5%) respecto a 2017.

Swiss cheese habits continue to soften in 2018

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Ratifican los suizos su fidelidad por el queso 22 de marzo de 2019 - 10:41 El consumo de queso aumentó en 320 gramos por persona en Suiza, en 2018, para totalizar 186 000 toneladas, según las estadísticas anuales de diversas organizaciones de productores. Los tipos blandos y untables se mantuvieron como favoritos. El consumo per cápita fue de 21,73 kilos, lo que supone un ligero aumento (+1,5%) respecto a 2017. Las opciones suaves y untables -como la mozarela o el quark (de aroma fresco y sabor ligeramente ácido)-, se mantuvieron por encima en el gusto de los consumidores, una preferencia que se advierte desde hace unos diez años: Más de una tercera parte de los quesos consumidos es de esos tipos. + Nuevos criterios para lo Hecho en Suiza Dos terceras partes de los quesos blandos se elaboran en Suiza, una proporción acorde con el total de la producción nacional (67%). Aunque todavía considerable, ese porcentaje representa un decremento con respecto a hace una década, cuando el 75% del queso era de fabricación suiza. Los quesos semiduros -como el tilsiter, el appenzeller o el vacherin- ocuparon el segundo sitio en la elección de los amantes del producto lácteo que nos ocupa, mientras que aquellos de consistencia dura, como el emmental o el gruyère, se situaron en tercera posición.