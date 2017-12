Derechos de autor

Pintura de Hodler, vendida por 4.3 millones 06 de diciembre de 2017 - 12:15 La pintura de un paisaje montañoso en el lago de Thun de Ferdinand Hodler ha sido vendida por 4.3 millones de francos suizos ($4,35 millones) durante una subasta de obras de arte clásico y contemporáneo helvético de la casa Sotheby's en Zúrich. El cuadro' Thunersee mit Stockhornkette im Winter' de Hodler' ((El lago de Thun en invierno con la cadena montañosa que corona el pico Stockhorn) fue la estrella de la subasta dedicada a obras helvéticas. Cabe recordar que Ferdinand Hodler (1853-1918) es uno de los artistas helvéticos más reconocidos. La subasta también incluyó obras de artistas que se inspiraron en el paisaje helvético, como 'Schneeberge mit Skiläufern' (Montañas nevadas con esquiadores), pintada en 1928 por el artista alemán Ernst Ludwig Kirchner. Este cuadro fue vendido por 1.2 millones de francos suizos este martes por la noche en Zúrich.