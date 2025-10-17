Subasta de cuadros de la Hispanic Society de Nueva York recauda 2,2 millones de dólares

2 minutos

Nueva York, 17 oct (EFE).- Una subasta de cuadros de la Hispanic Society (HS) de Nueva York consistente en medio centenar de trabajos de discípulos de pintores clásicos o copias modernas recaudó este viernes casi 2,2 millones de dólares en la casa Christie’s.

Según indica la web de Christie’s, la mitad de la recaudación correspondió al retrato de ‘Santo Domingo rezando’ realizado por un artista del taller de El Greco, que multiplicó su estimación más optimista, de 150.000 dólares, y obtuvo unos 1,02 millones.

La subasta de más de 40 piezas del museo estadounidense, realizada por internet, tenía como meta recaudar fondos para costear el mantenimiento de su colección y potenciales compras, y superó las estimaciones de la institución, entre 411.000 y 611.000 dólares.

Además del cuadro del taller de El Greco, otras dos obras supusieron el grueso de la venta: un retrato de Isabel de Borbón atribuido al círculo de Peter Paul Rubens, que obtuvo 330.200 dólares, y un retrato de Isabel de Portugal, de un seguidor de Tiziano, que obtuvo 215.900.

La mayoría de cuadros estaban valorados en menos de 10.000 dólares, algunos incluso en menos de 1.000, y la mitad partieron con un precio de venta de 100 dólares, pero las pujas se sucedieron en esta venta ‘online’ abierta desde el 1 de octubre.

Ejemplo de ello fue la obra más ‘barata’, un retrato de un hombre inspirado en el estilo de Diego Velázquez que presentaba cierto desgaste, cuya estimación más optimista eran 1.500 dólares, y que obtuvo más de 2.000, según la web de la casa.

La venta se enmarca en la crisis financiera de la HS, ubicada en el Alto Manhattan, lejos del centro turístico de la ciudad, y que reabrió a mitad de 2023, acuciada por una huelga de trabajadores, después de una renovación de unos 20 millones de dólares que la mantuvo cerrada un lustro.

La HS es un museo y biblioteca de investigación para el estudio de las artes y cultura de España, Portugal, Iberoamérica y Filipinas, fundado 1904 por el magnate estadounidense Archer M. Huntington y famoso por albergar la mayor cantidad de Sorollas fuera de España. EFE

