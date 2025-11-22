Subastada por 6,5 millones de euros una cámara de fotos Leica del papa Francisco

Viena, 22 nov (EFE).- Una cámara de fotos que la marca Leica diseñó y regaló al papa Francisco en 2024 ha sido subastada este sábado en Viena por 6,5 millones de euros, que se dedicarán a obras de caridad por expreso deseo del pontífice, fallecido el pasado abril.

El aparato, del modelo M-A, es una creación exclusiva con un cuerpo revestido en blanco, en alusión a la vestimenta papal, y con varios grabados, entre ellos el lema de Francisco, ‘Miserando atque Eligendo’ (Lo miró con misericordia y lo eligió) o el escudo de armas del Vaticano.

Según la casa de subastas Leitz Photographica Auction, organizadora de la venta, el papa decidió que el importe de la subasta se destinara a obras de caridad. EFE

