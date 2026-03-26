Subastan en París por 254.000 euros un decorado escénico de Salvador Dalí

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París, 26 mar (EFE).- Un decorado escénico compuesto por trece paneles y concebido por el pintor español Salvador Dalí ha sido subastado este jueves por 254.000 euros, informó a EFE la casa parisina Bonhams.

La venta no ha superado las expectativas, pues Bonhams había tasado la obra entre 200.000 y 300.000 euros.

El decorado, hecho en paños de lino y que mide 10 metros de altura y 18 metros de largo, fue concebido en 1939 para ‘Bacchanale’, un ballet presentado en el Metropolitan Opera de Nueva York.

El propio Dalí (1904-1989) definió la obra como su primer «ballet paranoico-crítico», para el que escribió el libreto y diseñó escenografía y vestuario.

Además de en Nueva York, donde se estrenó el decorado el 9 de noviembre de 1939, se utilizó en el ballet ruso de Montecarlo en 1968.

La obra pasó varios años guardada hasta que la compró en una subasta en Estados Unidos un inversor residente en Madrid, que la puso a la venta a través de Bonhams.

El decorado cuenta con motivos que él mismo Dalí pintó como, por ejemplo, unas calaveras que están sobre los cajones que forman parte del decorado.

Las partes de la obra de trazo más grueso fueron ejecutadas por un equipo de entre dos y tres personas, pero siempre bajo la supervisión del genio catalán. Los trabajos duraron desde mayo hasta finales de agosto de 1939. EFE

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