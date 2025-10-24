Subastan en París un Modigliani por 27 millones de euros y un Magritte por 10,7 millones

París, 24 oct (EFE).- El «Buste d’Elvira» (Busto de Elvira), del italiano Amedeo Modigliani (1884-1920), y el primer cuadro de la serie «La Magie Noire» (La magia negra), del belga René Magritte (1898-1967), han sido subastados en París por 27 y 10,7 millones de euros, respectivamente, informó este viernes la casa de subastas Sotheby’s.

Los 27 millones, que incluyen los honorarios, por el Modigliani son un récord en Francia por un trabajo del pintor italiano, detalló Sotheby’s.

Esta misma casa vendió otro trabajo del artista, un retrato de 1915 del poeta francés Raymond Radiguet, por 10,6 millones de euros.

El cuadro «Buste d’Elvira» había salido a subasta por un valor estimado de entre 5,5 y 7,5 millones de euros.

La obra representa el busto de una joven y está considerado un reflejo de la vida parisina de Modigliani, quien se instaló en el barrio parisino de Montmartre en 1906.

Pintado en 1934, el primer cuadro de la serie surrealista de Magritte «La Magie Noire» estaba estimado entre 5 y 7 millones de euros. EFE

