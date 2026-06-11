Subastan escrito del primer presidente de EE.UU. en el que rechaza «mimetizar la realeza»

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Nueva York, 11 jun (EFE).- La casa de subastas Sotheby’s anunció este jueves que subastará un escrito del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, en el que rechaza la «mimetización de la realeza», un mensaje de actualidad por ciertas actitudes del actual mandatario, Donald Trump, que desencadenaron protestas bajo el lema «No Kings» (Reyes no).

Washington, uno de los ‘Padres fundadores’ de Estados Unidos, envió en 1789, tras convertirse en el primer dirigente de la república, una carta a su confidente David Stuart en la que expresa sus ideas sobre la percepción pública y el comportamiento de un presidente y denuncia la «imitación ostentosa o imitación de la realeza», según un comunicado.

El documento de cuatro páginas, estimado entre 250.000 y 500.000 dólares, contiene algunas medidas sobre las que reflexionaba a la hora de definir la presidencia estadounidense, como «no devolver visitas, designar días específicos para recibir invitados y limitar las invitaciones a cenas a figuras oficiales y visitantes distinguidos», indica.

«Washington describe la presión de establecer un precedente en una república recelosa de la monarquía», pues la Constitución establecía los poderes de la presidencia ampliamente, pero dejaba sin definir los aspectos prácticos «de la vida ejecutiva, la etiqueta del liderazgo republicano y la gestión diaria de la autoridad pública», que eran su responsabilidad.

La subasta del documento, que se expondrá a partir del 17 de junio en Nueva York y se adjudicará el 25, llega en medio de protestas «No Kings» previstas este fin de semana, y que se han repetido durante el segundo mandato del republicano Donald Trump para denunciar de forma general sus políticas, desde las redadas migratorias hasta la guerra en Irán.

El lema «No Kings» tiene que ver con el uso de inteligencia artificial (IA) por parte de Trump para publicar imágenes en las que se presenta como un rey salvador, incluyendo una falsa portada de la revista ‘Time’ en la que reivindicaba «Larga vida al rey», mientras que la Casa Blanca también ha usado referencias a la realeza en algunas de sus comunicaciones.

Sotheby’s señala que solo se han subastado otras cinco cartas de los primeros 100 días de la presidencia de Washington (1789-1797), pero esta misiva, que lleva fuera del mercado casi medio siglo, es la única que «revela sus trascendentales pensamientos» sobre el «establecimiento de la oficina ejecutiva y su firme creencia en una nación sin un rey». EFE

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