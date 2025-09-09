The Swiss voice in the world since 1935

Subastarán en Viena una cámara Leica blanca que pertenecía al fallecido papa Francisco

Viena, 9 sep (EFE).- Una cámara de fotos del tipo Leica M-A, de color blanco y que pertenecía al fallecido papa Francisco, será subastada el próximo 22 de noviembre en Viena, informó este martes la casa de subastas austríaca Leitz Photographica Auction en Instagram.

El precio de salida de la cámara será de 30.000 euros (unos 35.000 dólares) y la recaudación final, estimada en entre 60.000 y 70.000 euros (70.000 y 82.000 dólares), se destinará a la organización caritativa personal de Francisco, fallecido en abril pasado a los 88 años de edad.

La Leica, un regalo que recibió el papa argentino en 2024 de parte de la propia firma Leica AG, cuenta con exclusivo revestimiento en cuero blanco y otros elementos lacados.

Un detalle especial son los grabados en la cámara y en el objetivo tipo Leica Noctilux-M 1:1,2/50mm ASPH, informó Leitz Photografica Auction en su página web (https://www.leitz-auction.com/en/Leica-M-A-no.5000000-Pope-Francis/A02119)

La subasta se realizará en el exclusivo hotel Imperial de Viena, que suele acoger a visitas reales y de Estado en la capital austríaca.

Otro factor importante para los coleccionistas y posibles compradores es que tanto la cámara como el objetivo llevan un número de serie muy especial: el 5.000.000. EFE

