Sube a 1.719 la cifra de muertos y a 5.034 los heridos por el doble terremoto en Venezuela

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Caracas, 29 jun (EFE).- La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.719 y la de heridos a 5.034, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

«La cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719 y 5.034 personas heridas», indicó Rodríguez durante el balance ofrecido a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) sin dar cuenta sobre el número de desaparecidos.

Desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado 609 réplicas, incluida la de esta mañana que, según indicó Rodríguez, fue de 4,2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4,6.

«Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población (…) generó cierta zozobra en la población pero debemos decir que no hubo ninguna afectación», apuntó.

Hasta el momento, el Gobierno registra 15.866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales «189 sufrieron un colapso total».

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace cinco días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

El presidente del Parlamento dijo hoy que en La Guaira han habilitado 15 «grandes refugios» y otros «menos grandes» en escuelas y que en Caracas se han establecido 50 campamentos «provisorios».

El domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto y alargó por una semana la suspensión de clases.

Los rescatistas internacionales y nacionales siguen en el operativo de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras algunos residentes de La Guaira denuncian el retraso en la llegada de la ayuda a sus sectores. EFE

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