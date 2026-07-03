Sube a 10 el saldo de monjes tailandeses muertos tras ser embestidos por un niño en una camioneta

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El número de monjes fallecidos en el accidente provocado por un niño de 11 años que estrelló una camioneta contra una procesión budista en Tailandia aumentó a 10, informaron las autoridades este viernes.

En tanto, diez personas siguen hospitalizadas tras el accidente del jueves, dos de ellas en estado crítico, según el más reciente reporte del Hospital de Mukdahan, en el noreste del país.

Un grupo de 35 monjes y cinco fieles laicos caminaba por el borde de una carretera en la provincia de Mukdahan durante una peregrinación cuando una camioneta los embistió.

La policía indicó que el vehículo era conducido por un niño que había tomado el auto de sus padres sin permiso.

Cinco monjes fallecieron en el lugar y otros cinco murieron más tarde en el hospital.

Prayut Ruanthongkam, jefe de la Policía de la ciudad de Mukdahan, dijo el viernes a la AFP que el niño no pudo rendir declaración ante la policía. En Tailandia, los menores de 12 años no tienen responsabilidad penal.

Fue remitido a las autoridades de protección infantil para su evaluación, acompañado por su madre.

ci/ar/jm/arm/lb