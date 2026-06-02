Sube a 13 el número de muertos en el mayor ataque ruso a Ucrania de los últimos meses

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Kiev, 2 jun (EFE).- El número de muertos en el mayor ataque ruso a Ucrania de los últimos meses, que tuvo lugar la pasada noche y fue uno de los más masivos de toda la guerra, asciende a al menos 13, incluido un niño, tras actualizar este martes las autoridades ucranianas la cifra de fallecidos en Dnipró.

Los ataques rusos mataron a al menos nueve personas en una zona residencial de esa ciudad del centro-este de Ucrania, y a otras cuatro en la capital, Kiev, según el último balance publicado en Telegram por el ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko.

Uno de los muertos en Dnipró es un niño cuyo cadáver fue encontrado entre los escombros de un edificio destruido por el ataque ruso, según explicó también en Telegram el gobernador de la región en la que se encuentra esa ciudad, Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

El ataque masivo ruso ha provocado decenas de heridos en estas dos ciudades y en otros lugares de Ucrania como la urbe de Járkov, en el noreste del país, según el ministro del Interior.

El de esta madrugada es el primer ataque masivo ruso después de que Moscú anunciara a finales del mes pasado el comienzo inminente de una campaña aérea contra centros de toma de decisiones del Estado ucraniano en Kiev.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el ataque este martes y aseguró que iba dirigido a empresas del complejo industrial militar ucraniano e infraestructura crítica de Kiev y otras seis regiones de Ucrania.

Según el parte de este martes de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó 73 misiles de distintos tipos en el ataque, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia, algo que Moscú no confirmó en su comunicado.

El lunes, el presidente ruso, Vladímir Putin, alertó de que tras el ataque ucraniano contra una residencia estudiantil en Lugansk del pasado 22 de mayo, en la que fallecieron 21 personas, incluyendo menores de edad, la guerra en Ucrania había pasado a una nueva fase desde el punto de vista cualitativo. EFE

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