Sube a 14 el número de muertos y 38 heridos por ataque en la Vía Panamericana en Colombia

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Bogotá, 25 abr (EFE).- El número de personas muertas por el ataque guerrillero de este sábado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, en el suroeste de Colombia, subió a 14 y el de heridos a 38, informó el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán.

«Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas cinco menores de edad», manifestó en su cuenta de X el gobernador, quien inicialmente había informado de siete muertos y 17 heridos.

El ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca), donde un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros vehículos que circulaban por la carretera. EFE

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