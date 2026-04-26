Sube a 14 el número de muertos y 38 heridos por ataque en la Vía Panamericana en Colombia

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Bogotá, 25 abr (EFE).- El número de personas muertas por el ataque guerrillero de este sábado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, en el suroeste de Colombia, subió a 14, todos civiles, y el de heridos a 38, informó el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán.

«Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas cinco menores de edad», manifestó en su cuenta de X el gobernador, quien inicialmente había informado de siete muertos y 17 heridos, con base en informaciones de la Secretaría de Salud del Cauca.

El ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca), donde un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

«Esta es una tragedia que enluta profundamente y llena de dolor a nuestro pueblo», señaló el gobernador, quien afirmó que la fuerza de la explosión causó también «una afectación muy grave a la infraestructura vial del departamento, especialmente sobre la vía Panamericana».

Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, a donde esta noche llegó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto con la cúpula militar y policial.

El ministro llegó procedente de Cali, capital del vecino departamento del Valle del Cauca, donde ayer fueron atacadas también con cilindros llenos de explosivos dos batallones, sin causar víctimas.

Según el Ministerio de Defensa, en una reunión en Popayán las autoridades militares buscarán «definir acciones que permitan dar con el paradero de los criminales que han pretendido sembrar miedo y desestabilizar el suroccidente del país».

El Ejército atribuyó el atentado de hoy y los de ayer contra los batallones en Cali y Palmira a la columna Jaime Martínez, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.

Al repudio por el ataque se sumó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que condenó «enfáticamente los ataques indiscriminados y otras acciones armadas en contra de la población civil realizadas en estos últimos días y horas en Cauca y Valle del Cauca».

«Reiteramos que los ataques indiscriminados están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y exhortamos a los actores armados no estatales a respetarlo incondicionalmente», señaló la Oficina de la ONU, que además pidió a las autoridades «tomar medidas para cumplir con sus obligaciones para proteger a la población y prevenir los hechos recurrentes de violencia». EFE

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