Sube a 150 el número de muertos en Mozambique desde octubre pasado por las inundaciones

3 minutos

Nairobi, 1 feb (EFE).- Al menos 150 personas han muerto y cerca de 845.000 han resultado afectadas desde el pasado octubre por las lluvias torrenciales e inundaciones en Mozambique, informó el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD) en su última actualización de cifras sobre el siniestro.

Este país del sureste de África se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026, y que ha provocado desplazamientos de cientos de miles de personas, según la ONU.

En un comunicado publicado en su página de Facebook a última hora del sábado, el INGD indicó que, desde el 1 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026, un total de 150 personas fallecieron (cuatro más que este viernes), 148 resultaron heridas y 11 están desparecidas (estas dos últimas cifras se mantienen respecto al último recuento).

En ese periodo, 844.305 personas (diez más que el viernes) se han visto afectadas por las inclemencias meteorológicas.

En el periodo transcurrido desde el 9 al 31 de este mes de enero, el INGD ha contabilizado 723.289 afectados, 22 muertos, 45 heridos y 9 desaparecidos, cifras que se mantienen respecto al viernes.

Este lunes, las autoridades recibieron en Maputo, la capital, 90 toneladas de ayuda humanitaria procedente de la Unión Europea (UE), informó el INGD.

Asimismo, el Gobierno de España ha enviado al país africano ayuda humanitaria por valor de 106.058 euros y ha desplegado un módulo de potabilización para atender algunas de las necesidades más urgentes de la población afectada.

La Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), bloque regional de 16 países, desplegó el pasado fin de semana su Equipo de Respuesta a Emergencias para ayudar a Mozambique y Sudáfrica tras las recientes inundaciones y condiciones climáticas extremas que han causado en esos países muertes, daños a infraestructuras e interrupciones de servicios esenciales.

En Mozambique, las inundaciones afectaron las regiones central y meridional, en particular las provincias de Gaza, Maputo, Sofala, Inhambane y Manica, lo que llevó al Gobierno a declarar la alerta roja el pasado 16 de enero y solicitar asistencia humanitaria.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), las inundaciones han provocado desde el inicio del año el desplazamiento de unas 392.000 personas, un éxodo que se suma al provocado por la violencia yihadista en el norte del país, que forzó a abandonar sus hogares a más de 300.000 personas solo en el último trimestre de 2025.

Las intensas lluvias y las inundaciones registradas desde mediados de diciembre de 2025 han afectado a unos 1,3 millones de personas en el sur de África, destruyendo viviendas e infraestructuras críticas e interrumpiendo el acceso a los servicios de salud, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y los mosquitos, según indicó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aproximadamente la mitad de los afectados viven en Mozambique, según la OMS. EFE

lbg/llb