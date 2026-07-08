Sube a 16.686 las personas que permanecen en 87 campamentos tras terremotos en Venezuela

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Caracas, 8 jul (EFE).- Al menos 16.686 personas están alojadas en los 87 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno de Venezuela luego del doble terremoto ocurrido hace dos semanas, informó este miércoles el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

A través de su cuenta en Telegram, el ministro detalló que los campamentos tienen una capacidad instalada de 22.477 plazas, aumentando la cifra publicada en el balance del martes, cuando se reportaron 20.227.

El estado más devastado por los terremotos, La Guaira (al norte del país), tiene la mayor cantidad de personas bajo resguardo en los campamentos, con 10.469 en 26 campamentos transitorios, seis de ellos en proceso de ampliación, según el reporte con corte a las 6:00 hora local (10:00 GMT).

Entre tanto, en la capital venezolana hay 5.046 personas en los 39 campamentos instalados, mientras que en el estado Miranda, cercano a Caracas, hay 22 campamentos con 1.171 personas.

Según el último balance oficial de este martes, la cifra de muertos por los terremotos subió a 3.685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, sin ofrecer cifras de desaparecidos.

Este lunes se reanudaron las clases escolares en 18 de los 24 estados del país que no fueron afectados por los terremotos, mientras que en La Guaira, el más devastado, las labores se concentran en la remoción de escombros de los edificios colapsados y la recuperación de cuerpos.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos. EFE

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