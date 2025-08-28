Sube a 18 el número de muertos por el ataque ruso contra Kiev, entre ellos tres menores

(Actualiza el número de muertos y agrega algunos detalles)

Berlín, 28 ago (EFE).- La cifra de civiles muertos por el ataque ruso de la pasada noche contra Kiev asciende a 18, entre ellos tres menores, según informaron este jueves las autoridades ucranianas.

«A las 11:00 horas se ha confirmado la información sobre 14 muertes como resultado del ataque ruso. Entre los muertos hay tres menores: una niña de dos años, un chico de 14 años y una chica de 17 años», anunció la Fiscalía de Kiev.

Según la agencia Ukrinform, la niña de dos años murió de inmediato por una explosión, mientras que los otros dos menores fallecieron tras ser trasladados al hospital en estado crítico.

De acuerdo con este medio, al menos diez personas permanecen desaparecidas.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, afirmó en declaraciones televisivas que aproximadamente 50 personas han sido heridas, de las que 40 han sido hospitalizadas.

Los ataques de esta noche dañaron edificios de viviendas en varios distritos de la capital.

Provocaron además daños en un centro comercial, una guardería, y el edificio de la delegación de la UE en Ucrania, así como en las oficinas del periódico Ukrainska Pravda.

La Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte matinal de que el enemigo lanzó por la noche un total de 598 drones y 31 misiles -entre ellos misiles de crucero Kh-101, misiles balísticos Iskander-M y misiles cuasi-balísticos Kinzhal- contra territorio ucraniano.

Según la administración militar, las consecuencias del ataque ruso se han registrado en 33 lugares de la ciudad, y en 18 de ellos participaron rescatistas.

“33 localidades sufrieron consecuencias, con rescatistas involucrados en 18 de ellas. Tenemos un historial negativo: los daños se extienden a toda la ciudad”, dijo en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko .EFE

