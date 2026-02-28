The Swiss voice in the world since 1935

Sube a 20 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión de carga en Bolivia

La Paz, 28 feb (EFE).- La Fiscalía General del Estado de Bolivia anunció este sábado que aumentó a 20 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

«Los equipos de peritos se desplazaron hasta la ciudad de El Alto para realizar el levantamiento legal de cadáveres y trasladarlos a la morgue de la ciudad de La Paz, donde se practicaron las 20 autopsias: 12 correspondientes a varones, 7 a mujeres adultas y uno a una bebé recién nacida», informó la Fiscalía en un comunicado. EFE

