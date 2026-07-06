Sube a 21 el número de muertos en el ataque ruso a Kiev y su localidad cercana de Vishneve

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(Actualiza información tras último balance con quince muertos en Kiev)

Kiev, 6 jul (EFE).- Al menos quince personas murieron en Kiev y otras seis perdieron la vida en la localidad de Vishneve, a unos dos kilómetros al suroeste de la capital de Ucrania, según el balance ofrecido este lunes por las autoridades ucranianas.

Según informó en su cuenta de Telegram el responsable del Servicio de Estatal de Emergencia de la ciudad de Kiev, Timur Tachenko, «lamentablemente, el número de fallecidos a causa del ataque ruso ha ascendido a quince», pues «los equipos de rescate han recuperado el cadáver de una mujer de entre los escombros».

Previamente, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania había informado de un balance con catorce muertos y 56 personas heridas, incluidos siete niños.

Por lo que respecta a Vishneve, el ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko, explicó que más de 500 personas habían sido evacuadas en el momento en que publicó su parte por riesgo de una «segunda detonación» en la zona.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante el ataque de esta madrugada fueron alcanzados en Vishneve depósitos de combustible, lo que podría explicar el riesgo de una «segunda detonación».

En su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó que el ataque -en el que, según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia utilizó 68 misiles y 351 drones- fueron fábricas de la industria militar ucraniana.

Kiev lo calificó el bombardeo sin embargo de acto «terrorista» por las decenas de edificios residenciales que fueron alcanzadas.

Rusia empleó este nuevo ataque masivo contra Ucrania que tiene lugar en la víspera del comienzo de la cumbre anual de la ONU que se celebra el martes y el miércoles en Ankara hasta 29 misiles de trayectoria balística.

Las defensas aéreas ucranianas no pudieron interceptar uno solo de estos misiles, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió a Europa y a EE.UU. que tomen decisiones drásticas para reforzar las capacidades antibalísticas de Ucrania en la cumbre de la OTAN que comienza el martes.

Rusia ya lanzó un ataque masivo similar el de este lunes el pasado jueves.

Entonces, treinta personas murieron, numerosos bloques de pisos sufrieron daños y el Ministerio de Defensa ruso dijo haber alcanzado también varias fábricas de la industria militar ucraniana. EFE

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(foto)(vídeo)