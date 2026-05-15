Sube a 24 el número de muertos en el ataque ruso contra Kiev del jueves

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Kiev, 15 may (EFE).- Veinticuatro personas han muerto ya como consecuencia del ataque masivo ruso de este jueves con misiles y drones contra Kiev, según el último balance publicado por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Todos los muertos han perdido la vida por el impacto de un misil en una zona residencial del barrio de Dárnitsia de la capital ucraniana.

Otras 47 personas resultaron heridas en ese mismo impacto, según el balance citado.

El personal de emergencias ucraniano ha examinado hasta ahora con perros rastreadores 2.800 metros cuadrados de superficie y ha retirado de la zona más de tres mil metros cúbicos de escombros.

El número de muertos no ha dejado de incrementarse desde la madrugada del jueves, cuando tuvo lugar el ataque, al haber ido encontrando los rescatistas los cuerpos de nuevas víctimas bajo los cascotes. EFE

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