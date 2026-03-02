Sube a 24 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión de carga en Bolivia

2 minutos

La Paz, 2 mar (EFE).- El número de víctimas fatales por el accidente de un avión militar de carga de dinero registrado el pasado viernes en Bolivia aumentó a 24, informó este lunes el comandante regional de la Policía, Heriberto Valencia, tras el hallazgo de otro vehículo debajo de la aeronave siniestrada.

Hasta el fin de semana se habían contabilizado 22 fallecidos, pero en las últimas horas se encontró un automóvil más bajo la estructura del avión, lo que elevó el saldo de muertos.

Las autoridades confirmaron esta jornada que las 51 personas detenidas enfrentan cargos por presunta asociación delictuosa y daños a bienes del Estado, en relación con los desórdenes registrados tras el accidente.

Debido a que la aeronave transportaba una importante suma de dinero destinada al Banco Central de Bolivia, numerosos billetes quedaron esparcidos en las inmediaciones del aeropuerto, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que obligó a la intervención de bomberos y la policía para dispersar a la multitud y asegurar la zona.

Por su parte, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, indicó que se realizarán investigaciones para esclarecer las causas del accidente del avión C-130.

La Junta de Investigaciones de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), que ya resguarda la caja negra de la aeronave, será la instancia encargada de analizar los aspectos operativos, mecánicos y de vuelo. Esta entidad será la única autorizada para emitir información oficial sobre el caso.

El ministro añadió que, de forma paralela, se llevarán adelante otras dos indagaciones adicionales, una a cargo del fabricante de la aeronave y otra por parte de la compañía de seguros, con el fin de despejar cualquier duda sobre la transparencia del proceso.

Asimismo, Salinas afirmó que el seguro del avión accidentado cubre daños a terceros, en referencia a la asistencia que se brindará a los familiares de las personas fallecidas, a los heridos y a quienes vieron sus vehículos afectados por el siniestro. EFE

eb/nvm