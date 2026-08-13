Sube a 273 la cifra de fallecidos y a 3.824 los heridos a causa del terremoto en Colombia

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Bogotá, 13 ago (EFE).- La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 273 y la de heridos a 3.824, informó este jueves el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo.

El terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 377 desaparecidos, 40.753 familias afectadas, 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas. EFE

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