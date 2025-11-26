Sube a 36 el número de fallecidos en el incendio de varios edificios en Hong Kong

Redacción Internacional, 26 nov (EFE).- El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, anunció este miércoles en una comparecencia de prensa que los fallecidos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po se elevan ya a 36, según recoge el diario hongkonés South China Morning Post.

Además, 279 personas están desparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico. EFE

