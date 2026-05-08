Sube a 37 el número de muertos por la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China

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El balance de una potente explosión que sacudió a principios de semana una fábrica de fuegos artificiales en China subió a 37 muertos y un desaparecido, anunció este viernes la televisión pública CCTV.

Un recuento oficial anterior daba cuenta de 26 muertos en esta tragedia que se produjo el lunes por la tarde en la fábrica Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company de Liuyang, en la provincia de Hunan.

La ciudad es uno de los principales centros de producción de fuegos artificiales de China y del mundo.

Impresionantes imágenes aéreas difundidas por CCTV al día siguiente de la catástrofe mostraban escombros aún humeantes, edificios sin techo y equipos de rescate registrando los restos.

Según el último balance, la tragedia dejó «37 muertos y un desaparecido, y 51 heridos están siendo atendidos actualmente en el hospital, cinco de ellos en estado grave pero con signos vitales estables», indicó la televisión pública, dando a entender que esperan que el número de fallecidos no aumente de manera significativa.

«Las operaciones de búsqueda y rescate sobre el terreno están prácticamente finalizadas», señaló.

Según CCTV, se ha movilizado en total a más de 1.500 personas, en particular para las labores de rescate, la gestión de la crisis y la atención a los heridos.

La dirección de la empresa fue detenida por la policía, había indicado el canal el martes.

Situada en una zona rural, Liuyang produce aproximadamente el 60% de los fuegos artificiales que se venden en China y el 70% de los destinados a la exportación.

Los accidentes industriales, también en el sector pirotécnico, se producen con regularidad en China debido al altísimo número de fábricas y una aplicación laxa de las normas de seguridad.

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