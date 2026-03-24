Sube a 66 el número de fallecidos en el accidente de un avión militar en Colombia

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Bogotá, 23 mar (EFE).- El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido este lunes en Puerto Leguízamo, localidad del departamento amazónico de Putumayo, dejó al menos 66 fallecidos, cuatro desaparecidos y un militar ileso, mientras que el numero de heridos se redujo a 57, según confirmaron a EFE las Fuerzas Militares.

De los fallecidos, 58 pertenecían al Ejército Nacional, seis eran miembros de la tripulación de la FAC, y dos eran policías, mientras que cuatro cuerpos aún no han sido localizados, agregó la información, que aumentó a 128 el número de ocupantes de la aeronave, tres más que los señalados inicialmente. EFE

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