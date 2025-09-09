Sube a 70,5 % los adolescentes peruanos que solo estudian y baja a 5 % los que trabajan

Lima, 9 sep (EFE).- El porcentaje de los adolescentes peruanos que solo estudian subió a 70,5 %, de abril a junio pasados, respecto al mismo trimestre del 2024, mientras que se redujo a 5 % el porcentaje de los que solo trabajan, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La población adolescente (14-17 años) en Perú incrementó en 1 % el porcentaje total de los que se dedican exclusivamente a estudiar, respecto al segundo trimestre del 2024 (69,5 %), pero también en ese mismo porcentaje subió la tasa de los menores que no estudian ni trabajan, que se sitúa actualmente en 11,4 %.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, en el mismo trimestre del año, se redujo a 13,1 % el porcentaje de adolescentes que estudió y ayudó en alguna actividad, respecto al 14,8 % del mismo trimestre del año pasado, y, de igual forma, el porcentaje de menores que trabaja se contrajo a 5 %, en relación al 5,4 % reportado de abril a junio de 2024.

El mayor porcentaje de adolescentes dedicados exclusivamente a estudiar está en las áreas rurales, donde el 54 % de ellos acude a los centros de estudios, un incremento de 3,8 puntos porcentuales, respecto al mismo trimestre del año pasado.

Según las estimaciones del INEI hasta 2024, la población menor de 18 años en Perú asciende a 9,7 millones de habitantes, de un total de 32 millones de habitantes.

En otros asuntos, la encuesta reveló que el 89,2 % de menores, de 6 a 17 años, accedió a Internet mediante un teléfono móvil, contra un 29 % que accede desde su hogar, una tendencia que bajó 1,2 puntos porcentuales desde el año pasado.

Respecto al acceso a un seguro de salud, el 96 % de los menores de 18 años en Perú tiene cobertura médica mediante un seguro, la mayoría de los cuales (71,9 %) se atiende con el Seguro Integral de Salud (SIS), el sistema de salud pública gratuita y universal.

El estudio también confirmó que el 47,7 % de los hogares en el país tiene al menos a una persona menor de 18 años entre sus integrantes, un porcentaje menor en 2,3 puntos respecto al segundo trimestre del 2024.

La disminución de hogares con menores de edad se hizo más notoria en el área urbana, donde cayó 2,9 puntos porcentuales a 47,8 % en el segundo trimestre del año. EFE

