Sube a catorce la cifra de muertos por explosión de camión de gas en Ciudad de México

Ciudad de México, 15 sep (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México reportó este lunes que el número de fallecidos ascendió a catorce por la explosión de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital, el miércoles pasado.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México publicó en su cuenta de X la lista actualizada de afectados tras el siniestro que suma ya catorce decesos, 39 hospitalizados y treinta lesionados dados de alta de los hospitales, con corte a las 10:00 hora local (18:00 GMT).

Fue durante la madrugada de este lunes que Jesús Joel García Tovar, de 40 años, perdió la vida en el Hospital General Rubén Leñero y se suma como víctima del saldo de este accidente considerado como uno de los más fuertes en los últimos años en la capital.

Las autoridades continúan las investigaciones sobre la causa de los hechos.

No obstante, medios locales informan que, según conclusiones del peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la capital, el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor del camión de gas, de la compañía Silza, provocaron la volcadura de la unidad con capacidad de 49.500 litros y la explosión en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia.

Asimismo, precisan que el conductor iba a una velocidad “del orden de los cincuenta kilómetros por hora, mientras que la máxima permitida en la zona es de cuarenta kilómetros por hora” y que perdió el control de la unidad en una glorieta.

También, apuntó que el manejo del tractocamión se hizo “sin la suficiente capacidad técnica al momento del hecho, ya que no mantuvo el control direccional del mismo así como su carril de circulación correspondiente”.

Según lo difundido por los medios, el documento compartido por la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía capitalina esclarece que “el estado del pavimento en el perímetro del siniestro estaba seco” y que no hubo obstáculos en el terreno, como baches o topes, por lo que “el accidente sucedió en el momento que el conductor perdió el control”.

Estas conclusiones se suman a lo expuesto por la Fiscalía local el jueves pasado, cuando se consideraba como principal causa el exceso de velocidad, responsabilidad del conductor, quien también permanece hospitalizado por quemaduras graves. EFE

abz/jsm/gpv

