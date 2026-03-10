Sube a cinco el número de fallecidos por las lluvias en Ecuador desde inicio de año

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 9 mar (EFE).- El número de personas fallecidas a causa de las lluvias que se registran en Ecuador desde inicios de año subió este lunes de cuatro a cinco, según el último reporte publicado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Un deslizamiento de tierra que fue causado por las intensas lluvias que cayeron desde el domingo en el municipio andino de La Maná, en la provincia de Cotopaxi, provocó el fallecimiento de un hombre, detalló la cartera de Estado.

En Sigchos, otro municipio de Cotopaxi, dos personas se encuentran desaparecidas por un deslave que también provocó que once personas sean evacuadas hacia casas de acogida. Además, una vía rural se encuentra cerrada.

El fuerte temporal ha dejado hasta el momento 40.915 personas afectadas, 3.485 damnificadas y 62 viviendas y 12 puentes destruidos en todo el país.

La provincia con mayor impacto a la población es Guayas con 18.757, seguida por Esmeraldas (5.239), El Oro (5.211) Manabí (3.737), Santa Elena (2.992), Loja (2.606), Los Ríos (2.452), Chimborazo (1.148), Pastaza (797), Orellana (362), Zamora Chinchipe (265), Napo (158), Pichincha (147) y Azuay, con 111 personas impactadas.

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta este lunes se han registrado 1.486 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 189 municipios y 562 parroquias.

Los eventos más recurrentes corresponden a inundaciones (38,63 %), deslizamientos (35,53 %), lluvias intensas (10,57 %), hundimientos (3,57 %), erosión hídrica (3,43 %), aluviones (2,96 %) y vendavales (2,49 %).

Las lluvias han provocado el desbordamiento de 28 ríos, mientras que otros 25 están con tendencia a subir de nivel.

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja. EFE

cbs/rrt